Euro
9.02
Dolar
7.48
BIST 100
1,524.49
Altın
1,827.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'li uzmanlardan Kovid-19'un yeni türünün marta kadar ülkede baskın hale geleceği uyarısı

İngiltere'de ilk kez ortaya çıkan koronavirüsün yeni bir türünün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulunuldu.

İslam Doğru   | 15.01.2021
ABD'li uzmanlardan Kovid-19'un yeni türünün marta kadar ülkede baskın hale geleceği uyarısı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ilk kez ortaya çıkan yeni bir türünün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulundu.

CDC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi Kovid-19 önlemlerinin artırılmaması durumunda virüsün daha bulaşıcı türünün ülkede hızla artabileceği belirtildi.

Açıklamada, "B.1.1.7" olarak adlandırılan yeni Kovid-19 türünün 12 eyaletteki 76 kişide tespit edildiği, ancak gerçek rakamın daha fazla olabileceği aktarılarak, bu durumun vaka ve ölü sayısının çok yüksek seyrettiği ülkede ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Virüsün yeni türünün çok daha bulaşıcı olduğu hatırlatılan açılamada, sağlık hizmeti sağlayıcılarının gelecek haftalarda daha büyük artışlar için hazırlıklı olması tavsiyesinde bulunuldu.

CDC'nin ülkedeki mevcut salgın durumu üzerinden yaptığı modellemeye göre, yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu hesaba katıldığında yeni türün mart itibarıyla ABD'de görülecek enfeksiyonların en baskın kaynağı haline geleceği bildirildi.

Öte yandan New York Times'a konuşan CDC Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Yardımcısı Dr. Jay Butler, Kovid-19'un yeni türünden derin endişe duyduklarını belirterek, "İnsanları, salgının bitmediği ve mücadeleyi bırakmamaları konusunda uyarıp alarma geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 verilerini derleyen "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de vaka sayısı 24 milyona, can kaybı da 400 bine yaklaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti
ABD'li uzmanlardan Kovid-19'un yeni türünün marta kadar ülkede baskın hale geleceği uyarısı
Belçika'da 20 günde yaklaşık 50 bin kişi aşılandı
İngiltere'ye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
İtalya'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

ABD'li uzmanlardan Kovid-19'un yeni türünün marta kadar ülkede baskın hale geleceği uyarısı

ABD'li uzmanlardan Kovid-19'un yeni türünün marta kadar ülkede baskın hale geleceği uyarısı

Ukrayna, Kovid-19 kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü
Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti Çin'in Vuhan kentine ulaştı

Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti Çin'in Vuhan kentine ulaştı
İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti