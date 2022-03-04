Dolar
14.12
Euro
15.65
Altın
1,936.31
ETH/USDT
2,840.80
BTC/USDT
42,582.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve Pentagon, Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.

Kasım İleri   | 04.03.2022
ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz

Washington

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Adam Smith'in, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşmadığını, bunun ABD'yi savaşın bir parçası haline getirmiş olacağına ilişkin açıklaması üzerine yönetimden yanıt geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilişkin bir soru üzerine "Anlık olarak istihbarat paylaşıyoruz." yanıtını verdi.

Aynı konu Pentagon'da da gündeme geldi.

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'ya bilgi ve istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Bunun devam etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kongre üyelerinin bu bilgi paylaşımını engellediği haberleri de doğru değil." ifadesini kullandı.

Yetkili, Ukrayna hava sahasında ABD uçakları ve Karadeniz'de gemilerinin bulunmadığını ve dolayısıyla istihbarat toplama yeteneklerinin de eskisi kadar güçlü olmadığını ileri sürdü.

Ukraynalıların sahada daha fazla bilgiye sahip olduğunu aktaran yetkili, "Ukraynalılara istihbarat ve bilgi sağlamaya devam ederken onlara yardımcı olabileceğine inandığımız şeyleri paylaşıyoruz." dedi.

Yetkili, daha fazla detay veremeyeceğinin altını çizdi.

Smith, NBC televizyonunda, Ukrayna ile istihbarat paylaşımı hakkında, "Bu bazı eşikleri aşar ve savaşın bir parçası olduğumuz anlamına gelir." diyerek ABD'nin bu tür bir faaliyet icra etmediğini iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak

Benzer haberler

Rusya'da barış isteyenler tekrar sokakta

Rusya'da barış isteyenler tekrar sokakta

ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geliyor

ABD Hazine Bakanlığından 3 Rus oligarka yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından 3 Rus oligarka yaptırım
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında "ayrım gözetmediğini" söyledi

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında "ayrım gözetmediğini" söyledi
Ukrayna'dan 9 bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi

Ukrayna'dan 9 bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi