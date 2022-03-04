Dolar
14.12
Euro
15.65
Altın
1,936.31
ETH/USDT
2,840.80
BTC/USDT
42,582.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.
logo
Dünya

Arjantin, 'yapılandırma' için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı

Güney Amerika ülkesi Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borcunu yapılandırmak için 45 milyar dolarlık bir anlaşma sağladı.

Dilara Zengin Okay, Bahattin Gönültaş   | 04.03.2022
Arjantin, 'yapılandırma' için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı

Washington

IMF’den yapılan açıklamada, yüksek enflasyonu dizginleme, mali açığın parasal finansmanını azaltma ve pozitif reel faiz oranları sağlama da dahil olmak üzere 30 aylık fon sağlama konusunda teknik düzeyde IMF misyon heyeti ve Arjantinli yetkililerin uzlaştığı bildirildi.

Bir yıllık görüşmelerin ardından gelen anlaşmanın, Arjantin hükümeti için yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervleri arasında krizden etkilenen ekonomiyi istikrara kavuşturması için önem taşıdığı belirtiliyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetinin IMF ile borç ödeme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını duyurmuş, anlaşmanın Kongre'nin de onayından geçeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF'nin tarihinde açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin ile sağlanan anlaşmanın IMF’nin temel karar alma organı İcra Direktörleri Kurulu’nda onaylanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak

Benzer haberler

Arjantin, 'yapılandırma' için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı

Arjantin, 'yapılandırma' için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı

Arjantin, Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etti

Dünya Bankasından Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi hazırlığı

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı
IMF: Kurumsal borç tutarı 2020 sonunda 83 trilyon dolara ulaştı

IMF: Kurumsal borç tutarı 2020 sonunda 83 trilyon dolara ulaştı
Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem