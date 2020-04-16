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Dünya, Koronavirüs

ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi

ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan asker sayısının 655'e yükseldiği ve gemideki 4 bin 59 askerin Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı bildirildi.

Kasım İleri   | 16.04.2020
ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Donanması, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine Guam Adası'nda karantinaya alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Gemideki personelin yüzde 94'üne Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, gemide 655 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 4 bin 59 askerin de Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 6 askerin hastaneye kaldırıldığı, geçen haftadan bu yana 2 askerin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD ordusunda Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 695 oldu

Öte yandan ABD ordusuna bağlı asker sivil ve asker aile bireyleri arasındaki Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 695’e yükseldi, 2’si asker 19 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) açıkladığı verilerde, Kovid-19'a yakalananların 2 bin 889’u asker, 817’si sivil personel, 336’sı sözleşmeli personel, 653’ünün ise askerlerin aile bireyleri olduğu bilgisi paylaşıldı.

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ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi
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