ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi
ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan asker sayısının 655'e yükseldiği ve gemideki 4 bin 59 askerin Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı bildirildi.
Washington
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ABD Donanması, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine Guam Adası'nda karantinaya alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin açıklama yaptı.
Gemideki personelin yüzde 94'üne Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, gemide 655 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 4 bin 59 askerin de Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 6 askerin hastaneye kaldırıldığı, geçen haftadan bu yana 2 askerin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.
ABD ordusunda Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 695 oldu
Öte yandan ABD ordusuna bağlı asker sivil ve asker aile bireyleri arasındaki Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 695’e yükseldi, 2’si asker 19 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) açıkladığı verilerde, Kovid-19'a yakalananların 2 bin 889’u asker, 817’si sivil personel, 336’sı sözleşmeli personel, 653’ünün ise askerlerin aile bireyleri olduğu bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.