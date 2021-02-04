Euro
8.53
Dolar
7.12
BIST 100
1,534.90
Altın
1,788.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar’a uğurlanıyor
logo
Dünya

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 04.02.2021
ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

Washington DC

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.

Almanya'dan asker çekme işlemi donduruldu

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi

Benzer haberler

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 462 bini geçti

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi

ABD BBC'nin 'yeniden eğitim kamplarına' ilişkin haberi üzerine Çin'i kınadı

ABD BBC'nin 'yeniden eğitim kamplarına' ilişkin haberi üzerine Çin'i kınadı
ABD’nin Çin’i çevreleme çabası: Yeni bir Soğuk Savaş'a doğru

ABD’nin Çin’i çevreleme çabası: Yeni bir Soğuk Savaş'a doğru
Küresel piyasalar ABD'nin teşvik paketini bekliyor

Küresel piyasalar ABD'nin teşvik paketini bekliyor