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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı, basın için yeni "yıllık rotasyon programı" başlattığını duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı, basın için yeni "yıllık rotasyon programı" başlattığını, bakanlık binasında basın kuruluşlarına tahsis edilen çalışma alanlarının her yıl dönüşümlü olarak kullanılacağını bildirdi.

Şerife Çetin  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
ABD Savunma Bakanlığı, basın için yeni "yıllık rotasyon programı" başlattığını duyurdu

New York

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yarım asırdır "Muhabirler Koridoru" olarak bilinen alanda basın kuruluşlarına çalışma alanları tahsis edildiği, bunun bakanlığın halkı bilgilendirmeye verdiği önemin bir göstergesi olduğu belirtildi.

Daha önce bu alandan faydalanma imkanı olmayan basın kuruluşlarına fırsat tanımak için yeni bir "yıllık rotasyon programı" başlatıldığı vurgulanan açıklamada, her yıl yazılı, televizyon, radyo ve dijital haberler kategorilerinden birer basın kuruluşunun çalışma alanını, yeni basın kuruluşlarına devredeceği kaydedildi.

Uygulamanın 14 Şubat'ta başlatılacağına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede New York Times, NBC News, National Public Radio ve Politico'nun çalışma alanlarını New York Post, One America News Network, Breitbart ve Huffington Post için boşaltmaları talep edildi.

Çalışma alanlarını boşaltan basın kuruluşlarının, bakanlığa tam akreditasyonunun süreceği aktarılan açıklamada, amacın daha önce bu alanlarda çalışma imkanı bulamayan basın kuruluşlarına fırsat tanımak olduğu vurgulandı.

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