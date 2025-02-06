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Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.

Şerife Çetin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır

New York

Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulundu.

ABD Savunma Bakanı olarak Başkan Trump'ın önerileri doğrultusunda "her seçeneği" değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hegseth, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü dile getirdi.

Hegseth, "Başkan Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır. Çözülmesi mümkün görülmeyen sorunu çözmek için yeni, dinamik ve yaratıcı çözüm yolları arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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