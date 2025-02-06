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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Gazze Filistin Devleti'nin bir parçasıdır

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin Filistin Devleti'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Gazze evimizin bir parçası. Yeni bir ev arayışında değiliz." dedi.

Şerife Çetin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Gazze Filistin Devleti'nin bir parçasıdır

New York

BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP), BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) toplantı düzenledi.

Burada konuşma yapan Mansur, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak anlaşmanın kalıcı ve tüm Filistin topraklarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Mansur, "Bir taraftan Gazze'de ateşkes varken Batı Şeria'yı cehenneme çevirmek kabul edilemez. Ateşkesin kalıcı ve tüm Filistin toprakları için geçerli olmasını istiyoruz." dedi.

Bunun için tüm üye ülkelerin desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Mansur, Gazze'nin yeniden inşasının önemine dikkati çekti.

"Yeni bir ev arayışında değiliz"

Mansur, "Gazze Filistin Devleti'nin bir parçasıdır. Gazze evimizin kıymetli bir parçasıdır. Yeni bir ev arayışında değiliz." diye konuştu.

Gazze halkı için "mutlu ve güvenli" bir yer sağlamak isteyenlerin Filistinlileri atıldıkları "ilk evleri İsrail'e" yollayabileceklerini kaydeden Mansur, bundan daha farklı bir seçeneği kabul etmediklerini dile getirdi.

Mansur, dünya üzerinde Gazze halkını atalarından kalan topraklarından çıkaracak hiçbir güç bulunmadığını belirtti.

Mansur, Gazze halkının etnik temizliği ve yerlerinden edilmesine karşı çıkan tüm dost ülkelere teşekkürlerini iletti.

"Biz kendi ülkemizi yeniden inşa etmek istiyoruz." diyen Mansur, bu konuda ülkelerden destek istedi.

Mansur, Filistin halkının uluslararası hukuk ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Arap barış girişimleri uyarınca barış istediğini vurguladı.

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