Dolar
35.92
Euro
37.48
Altın
2,866.52
ETH/USDT
2,757.00
BTC/USDT
96,564.00
BIST 100
9,719.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ediyor
logo
Dünya

Fed, bankaların resesyonu atlatma becerilerini ölçeceği stres testi senaryolarını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2025 stres testi senaryolarını yayımladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Fed, bankaların resesyonu atlatma becerilerini ölçeceği stres testi senaryolarını açıkladı

New York

Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 22 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağı bilgisi verilerek, bu bankaların ticari ve konut gayrimenkul ile kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği belirtildi.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal resesyon senaryoları altında bankaların dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 5,9 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ile konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 33 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 30 düşüş olmak üzere varlık fiyatlarında çöküşün eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada,​​​​​​​ büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceğine işaret edildi.

Stres testi sonuçlarının oynaklığını azaltmak ve 2025 stres testinde model şeffaflığını iyileştirmeye başlamak için adımlar atılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, bu yıl stres testindeki kapsamlı değişiklikler hakkında kamuoyu yorum sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Türkiye'yle ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı barışın yerleşmesi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Fed, bankaların resesyonu atlatma becerilerini ölçeceği stres testi senaryolarını açıkladı

Fed, bankaların resesyonu atlatma becerilerini ölçeceği stres testi senaryolarını açıkladı

Eski Fed danışmanı ekonomik casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
Kripto para piyasasında yaşanan DeepSeek düşüşü sonrası gözler Fed'e çevrildi

Kripto para piyasasında yaşanan DeepSeek düşüşü sonrası gözler Fed'e çevrildi
ABD Başkanı Trump faiz oranlarını Fed'den daha iyi bildiğini söyledi

ABD Başkanı Trump faiz oranlarını Fed'den daha iyi bildiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet