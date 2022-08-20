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Dünya, Koronavirüs

ABD, Pfizer'in Kovid-19 ilacı Paxlovid'in tekrar test edilmesi istedi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Pfizer’dan Kovid-19 tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacının yeniden test edilmesi talebinde bulundu.

Islam Doğru   | 20.08.2022
ABD, Pfizer'in Kovid-19 ilacı Paxlovid'in tekrar test edilmesi istedi

New York

Bloomberg’in haberine göre, FDA, Paxlovid tedavisi uygulanan hastaların önce negatif çıkan Kovid-19 testlerinin daha sonra tekrar pozitife döndüğünü açıklayarak, bu nedenle ilacın yeniden test edilmesini talep etti.​​​​​​​

22 Temmuz’da Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkan Joe Biden’a da, 5 günlük Paxlovid ilacı tedavisi uygulanmış, ardından yapılan testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Ancak Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a sık sık test yaptıklarını aktarmıştı.

30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra Kovid-19 testleri negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos’ta karantinadan çıkmıştı.

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