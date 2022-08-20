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Dünya

Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Sudan'da sağanağın yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği bildirildi.

Adam Abu-bashal, Ahmed Osama Satti   | 20.08.2022
Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Sudan

Sudan Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdülcelil Abdulrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede hazirandan bu yana sağanakların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 79'a çıktığını belirtti.

Sel felaketlerinde 30 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin zarar gördüğünü dile getiren Abdulrahim, başkent Hartum'un dışında ülkenin 18 eyaletinin çoğunun yağış ve sellerden etkilendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 14 Ağustos'ta Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100’den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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