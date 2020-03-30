Euro
7.24
Dolar
6.58
BIST 100
88,059.46
Altın
1,621.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi yeni tip koronavirüs tedavisi için daha önceden anti-sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçarının sınırlı kullanımına onay verdi.

Mücahit Oktay   | 30.03.2020
ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi.

FDA açılamasında, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.

Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır.'' ifadesine yer verildi.

FDA onayına bazı uzmanlardan tepki geldi

Bazı uzmanlar ise ilacın akut solunum semptomlarının hafifletilmesi ve virüsün temizlenmesine yardımcı olduğuna dair çok az veri olduğunu, yaygın kullanımı durumunda yan etkilerinin ölümcül olabileceğini iddia etti.

Sıtma ilaçlarının özellikle kalp problemi olan veya anti-depresan gibi ilaçlar kullanan hastalarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunan Mayo Clinic College Pediatri ve Kardiyoloji Profesörü Michael Ackerman, ‘’Bu ilaçların milyonlarca hastaya verilmesini konuşuyorsak, o zaman ani kalp krizi vakaları kesinlikle baş gösterecektir.’ ifadelerini kullandı.

Sıtma ilaçlarının sınırlı kullanımına izin veren FDA ise konuya, "Mevcut bir tedavinin bulunmadığı bir durumda, koronavirüs ile mücadele için bu ilaçlar denemeye değer. Diğer ülkelerde de bu ilaçların koronavirüs tedavisi için benimsenmesi ve sonuçları gözlenmiştir." şeklinde açıklama getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, faydası tam olarak kanıtlanmamasına rağmen bu ilaçların Kovid-19 tedavisinde işe yarayacağına inandığını belirtmiş ve bu ilaçların fark yaratabileceğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı
ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 15'e çıktı
Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay

ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay

Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi

Kovid-19, ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu

Avrupa'daki koronavirüs önlemleri sayesinde on binlerce kişi kurtulmuş olabilir

Avrupa'daki koronavirüs önlemleri sayesinde on binlerce kişi kurtulmuş olabilir
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı

Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı

ABD'deki cezaevlerinde Kovid-19 endişesi artıyor

ABD'deki cezaevlerinde Kovid-19 endişesi artıyor