Euro
10.49
Dolar
8.59
BIST 100
1,430.73
Altın
1,904.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Mağrip El-Kaidesi lideri el-Annabi'nin başına 7 milyon dolar ödül koydu

ABD yönetimi, terör örgütü El-Kaide'nin Kuzey Afrika yapılanması olan Mağrip El-Kaidesi'nin sözde lideri Ebu Ubeyde el-Annabi hakkında sağlanacak nitelikli bilgi için 7 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Hakan Çopur   | 03.06.2021
ABD, Mağrip El-Kaidesi lideri el-Annabi'nin başına 7 milyon dolar ödül koydu

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında Mağrip El-Kaidesi'nin lideri el-Annabi için ödül konduğu bildirildi.

Buna göre ABD yönetimi, el-Annabi'nin bulunduğu yer ya da kimliğinin teşhis edilmesini sağlayacak yönde verilecek bilgi için 7 milyon dolar ödül belirledi.

Açıklamada, örgütün eski lideri Abdelmalek Droukdal'ın 2020 Haziran ayında öldürülmesinin ardından geçen yıl kasım ayında örgütün başına el-Annabi'nin getirildiği kaydedildi.

Mağrib El-Kaidesi, daha önce El-Kaide'ye katıldığını açıklayan "Davet ve Savaş Selefi Cemaati"nin kalıntıları üzerine 2006'da kurulmuştu. Örgüt o zamandan bu yana Afrika'daki Sahel bölgesine özellikle Mali'nin kuzeyine doğru faaliyetlerini genişletmişti.

Cezayir'de çok sayıda üyesinin silah teslimine izin veren uzlaşı yasasının uygulanması ve ordunun, liderlerinin çoğunu etkisiz hale getirmesinin ardından ülkedeki faaliyetleri ivme kaybeden örgüt, Mali'de "Sahra" ismiyle yeniden yapılanmıştı.

Fransa, haziran ayında Mağrib El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Örgüt kasım ayında "Ebu Ubeyde el-Annabi" ismiyle anılan kişiyi sözde yeni lider olarak açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 500 bin 747 oldu
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler

Benzer haberler

ABD, Mağrip El-Kaidesi lideri el-Annabi'nin başına 7 milyon dolar ödül koydu

ABD, Mağrip El-Kaidesi lideri el-Annabi'nin başına 7 milyon dolar ödül koydu

Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a tebrik

ABD'li Kongre üyelerinden 'İsrail'in 1 milyar dolarlık acil yardım talebine destek' mektubu

Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi

Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti
ABD düzensiz göçmenlerin Meksika’ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı

ABD düzensiz göçmenlerin Meksika’ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı