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Dünya

ABD, Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı Basil'i yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil'i yaptırım listesine aldı.

Hakan Çopur   | 06.11.2020
ABD, Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı Basil'i yaptırım listesine aldı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnanlı politikacı için "yozlaşmış" ifadesini kullandığı yazılı açıklamasında, Basil'i yaptırım listesine eklediklerini duyurdu.

Pompeo, açıklamasında, "Dünyanın farklı bölgelerindeki ciddi insan hakları ihlallerinin ve yolsuzlukların parçası olması sebebiyle Kürsel Magnitsky Yasası gereği Basil'i yaptırım listesine alıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, Basil'i "Lübnan menfaatlerini Hizbullah lehine kullanmakla" suçladığı açıklamasında, Lübnan'daki gelişmeleri ABD olarak yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı olan Basil, Lübnan'daki en etkili politikacılardan biri olarak biliniyor.

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