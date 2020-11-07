Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Hakan Çopur   | 07.11.2020
Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Washington

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın dün akşama kadar önde götürdüğü, ancak posta oylarının etkisiyle Demokrat Joe Biden'ın bu sabah öne geçtiği Pensilvanya'daki oy sayımı yargıya taşındı.

3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan "6 Kasım'a kadar ulaşan posta oyları sayılır" şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri olan ve 20 delegesi bulunan Pensilvanya'da oyların yüzde 96'sı sayılmış durumda ve Biden, Trump karşısında yaklaşık 13 bin oyla yarışı önde götürüyor.

Biden'ın 253, Trump'ın ise 214 delegeyle sürdürdüğü başkanlık yarışını kazanmak için adaylardan birinin 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son bir haftada Kovid-19 vaka ve ölümlerinde hızlı yükseliş yaşandı
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek

Benzer haberler

ABD Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı, Senato'da yarış başa baş

ABD Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı, Senato'da yarış başa baş

Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

ABD, Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı Basil'i yaptırım listesine aldı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 241 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 241 bini geçti
ABD başkanlık seçiminde Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti

ABD başkanlık seçiminde Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti
ABD başkanlık seçiminde Demokratlar Georgia'da öne geçti

ABD başkanlık seçiminde Demokratlar Georgia'da öne geçti