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Dünya

Türkiye'den, Orta Amerika'da etkili olan Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika'da meydana gelen Eta Kasırgası'nda yaşanan can kaybı için taziye mesajı paylaştı.

Behlül Çetinkaya   | 06.11.2020
Türkiye'den, Orta Amerika'da etkili olan Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Amerika bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgası'nın, Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize’de can kaybı ve maddi hasara yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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