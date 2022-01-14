Dolar
13.55
Euro
15.46
Altın
1,818.07
ETH/USDT
3,305.00
BTC/USDT
43,089.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik sorumlusu Karaveli ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, Libya

ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor

ABD, Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasında öngörüldüğü gibi Libya'da özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını güçlü bir şekilde desteklediğini duyurdu.

Ali Semerci   | 14.01.2022
ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor

Trablus


ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcısı Lafi ile seçim sürecinin sonraki adımlarını ele alan Norland, atılacak adımların Libya liderlerine bağlı olduğunu kaydetti.

Norland, ülkesinin Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasında belirtilen zaman çerçevesinde Libya'da özgür, adil ve kapsayıcı seçimlere yol açabilecek bir yolun izlenmesini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor
Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi

Benzer haberler

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor
ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlandığını iddia etti

ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlandığını iddia etti
Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere "yazılı" yanıt beklediklerini söyledi

Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere "yazılı" yanıt beklediklerini söyledi