Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.73
BIST 100
98,203.20
Altın
1,274.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor

ABD yönetimi, Küba'da 1959 yılındaki devrimin ardından bu ülkede Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağı kaldırıyor.

Hakan Çopur,Ata Ufuk Şeker   | 17.04.2019
ABD Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor

Washington/Brüksel

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskıyı artırmak üzere attığı son adımı basın toplantısıyla açıkladı.

Pompeo, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Milyarlarca dolarlık tazminatlar gündeme gelebilir

Yasağın kaldırılmasıyla Küba'da o dönemde ABD'lilerin elindeki mal varlıklarını alıp işleten çoğu Avrupalı çok sayıda yabancı firmaya karşı onlarca dava açılabileceği ve milyarlarca dolarlık tazminatların gündeme gelebileceği bildirildi.

ABD yönetiminin bu kararla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydediliyor.

AB'den tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Küba politikasında değişiklik yaparak ülkede iş yapan yabancılara ABD'de dava açılmasını sağlayacak Helms-Burton Yasası'nı yürürlüğe koyma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kararın, AB-ABD arasında 1997 ve 1998 yılında yapılan anlaşmalardaki taahhütlerin ihlali olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Avrupa Birliği, Küba ile ilgili uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı ve sınır ötesi tedbirlerin uygulanmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin meşru çıkarlarını korumak için Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) haklarını kullanacağı ve Küba ile ilgili ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "AB engelleme yasasının" yürürlüğe sokulması gibi seçeneklerin değerlendireceği belirtildi.

AB engelleme yasasının, ABD'de Küba ile ilgili mahkemeye verilen Avrupa şirketlerinin uğradıkları zararların AB mahkemelerinde telafisini sağlayacağı ifade edildi.

ABD Kongresi'nde 1996'da kabul edilen Helms-Burton yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana başkanlar Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür

Benzer haberler

ABD'de okul saldırısı alarmı

ABD'de okul saldırısı alarmı

ABD'den Venezuela Merkez Bankasına yaptırım kararı

'ABD yöneticileri sel felaketinde gerçek yüzlerini gösterdi'

AB'den ABD'ye Boeing misillemesi hazırlığı

AB'den ABD'ye Boeing misillemesi hazırlığı
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?

Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
ABD'nin petrol ihracatı geçen yıl yüzde 67 arttı

ABD'nin petrol ihracatı geçen yıl yüzde 67 arttı