Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" denildi.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.