Euro
9.68
Dolar
8.08
BIST 100
1,406.45
Altın
1,765.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" denildi.

Dmitri Chirciu   | 15.04.2021
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor
Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor
Fenerbahçe Opet Kovid-19 nedeniyle VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen aşı oldu
Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası belirsizlik hakim

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası belirsizlik hakim
Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü