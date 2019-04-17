Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.73
BIST 100
98,203.20
Altın
1,274.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Portekiz'de tur otobüsü devrildi: 28 ölü

Portekiz'in Madeira Adası'nda Alman turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Şenhan Bolelli   | 17.04.2019
Portekiz'de tur otobüsü devrildi: 28 ölü

Madrid

Portekiz basınının Madeira Adası yerel yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Caniço kentinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan Alman turistleri taşıyan otobüsün bir evin üzerine devrildiği belirtildi. 

Santa Cruz Belediye Başkanı Filipe Sousa, RTP3 televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada 11'i erkek ve 17'si kadın olmak üzere 28 Alman turistin hayatını kaybettiğini, Portekizli otobüs şoförü ve turist rehberinin ise hafif yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın kazanın ardından Madeira Adası'na gittiği açıklandı.

Madeira Adası'nda 2005 yılında meydana gelen trafik kazasında da 5 İtalyan turist ölmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür

Benzer haberler

İzmir'de kamyon kıraathanenin içine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'de kamyon kıraathanenin içine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'da yolcu midibüsü devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı

Bariyerlere saplanan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu

Bariyerlere saplanan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu
Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs fındık bahçesine devrildi: 7 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs fındık bahçesine devrildi: 7 yaralı