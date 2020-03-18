Euro
7.05
Dolar
6.47
BIST 100
86,363.22
Altın
1,503.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 18.03.2020
ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 salgını ABD ve Kanada'da yayılmaya devam ederken, iki ülkenin aldığı kararı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 

Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.

İspanya kralının Beyaz Saray ziyareti ertelendi

Öte yandan Kovid-19, Beyaz Saray'daki resmi ziyaretleri de vurdu.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın 21 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması için ABD'nin İspanya ve Avrupalı ortakları ile çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 510'a, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 115'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı
65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir
Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı
ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

Benzer haberler

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

TRT Çocuk Anaokulum uygulaması ve TRT Çocuk dergisi dijital platformlarda

Tarihi Yarımada koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi
Adalet Bakanlığı yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanı dezenfekte ediyor

Adalet Bakanlığı yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanı dezenfekte ediyor
'Kovid-19 konusunda alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığını iki hafta sonra görebiliriz'

'Kovid-19 konusunda alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığını iki hafta sonra görebiliriz'