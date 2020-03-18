ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.
Washington
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Kovid-19 salgını ABD ve Kanada'da yayılmaya devam ederken, iki ülkenin aldığı kararı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020
Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.
İspanya kralının Beyaz Saray ziyareti ertelendi
Öte yandan Kovid-19, Beyaz Saray'daki resmi ziyaretleri de vurdu.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın 21 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması için ABD'nin İspanya ve Avrupalı ortakları ile çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 510'a, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 115'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.