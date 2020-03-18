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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 18.03.2020
Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Gümülcine


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

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