Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi
Galatasaray'da, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.
İstanbul
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Galatasaray'da, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı.
Galatasaray'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Sarı-kırmızılı takımın yarın antrenman yapıp yapmayacağı gelişmelere göre belli olacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile takım kaptanı Fernando Muslera başta olmak üzere futbolcular, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligde maçların ertelenmesini talep etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.