Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,789.20
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor

ABD Savunma Bakanı Esper, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını Kovid-19 salgınından dolayı azaltacağını duyurdu.

Kasım İleri   | 25.02.2020
ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor

Washington

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Koreli mevkidaşı Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. 

Çin'de başlayıp birçok ülkeye sıçrayan salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esper, "(ABD Kore Kuvvetleri Komutanı) Orgeneral Robert Abrams ile (Güney Kore Genelkurmay Başkanı) Park Han-ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusundaki kaygılardan dolayı komutanlıktaki ortak eğitimleri azaltmaya bakıyorlar." ifadesini kullandı.

Esper, birliklerin hareketleri ve askerlerin üslerden giriş çıkışlarının da kontrol altında tutulduğunu belirtti.

13 askerde yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Toplantıda Koreli bakan Jeong ise Güney Kore ordusunda 13 askerde yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, birlikler içindeki hareket ve intikalleri son derece sınırladıklarını söyledi.

Jeong, müşterek eğitimlerin azaltılması ve birlik hareketlerinin sınırlandırılmasının ülkenin savunmasında bir zaafa yol açmasını beklemediklerini de kaydetti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor

ABD Kovid-19 kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Public Policy anketine göre Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

İsrail yeni tip koronavirüs endişesiyle Güney Korelileri ülkeden çıkarıyor

İsrail yeni tip koronavirüs endişesiyle Güney Korelileri ülkeden çıkarıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor
Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantıları ertelendi

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantıları ertelendi