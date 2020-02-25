Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,789.20
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Buenos Aires'i şubat ayında karnavallar süsledi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i şubat ayının bütün hafta sonları boyunca süsleyen, "Buenos Aires Karnavalı"nın sonuncusu düzenleniyor.

Muhammed Emin Canik   | 25.02.2020
Buenos Aires'i şubat ayında karnavallar süsledi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik /AA

Buenos Aires

Buenos Aires'i şubat ayında karnavallar süsledi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i şubat ayının bütün hafta sonları boyunca süsleyen, Buenos Aires Özerk Hükümeti (CABA) tarafından organize edilen ve "Carnaval Porteno" olarak bilinen karnavalın kapanışı çeşitli gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde düzenlendi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı ) 

Buenos Aires Özerk Hükümeti (CABA) tarafından organize edilen ve "Carnaval Porteno" olarak bilinen karnavalın kapanışı çeşitli gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

Buenos Aires'teki mahallelerin geleneklerinin ve sosyal kimliklerinin desteklenmesi için her yılın şubat ayındaki hafta sonlarında şehrin farklı noktalarında düzenlenen karnavala her yaştan binlerce kişi eğlenmek için katılıyor.

Bu yıl, Buenos Aires'te yaşayan Bolivyalıların da etkinlik düzenlediği Buenos Aires Karnavalı'nın kapanışının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

Buenos Aires'i şubat ayında karnavallar süsledi

Buenos Aires'i şubat ayında karnavallar süsledi