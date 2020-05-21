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Dünya, Koronavirüs

ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

ABD yönetiminin ekim ayının başlarında hazır olabileceği belirtilen Kovid-19 aşısının temini için İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca PLC'ye 1,2 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 21.05.2020
ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD medyasındaki haberlere göre, Oxford Üniversitesinin Kovid-19 virüsüne karşı geliştirmeye çalıştığı aşının üretim ve dağıtımını yapacak AstraZeneca ilaç firması, ABD yönetimiyle anlaşma yaptı.

Anlaşma kapsamında, ABD'nin firmaya 1,2 milyar dolar ödeme yapacağı ve bunun karşılığında ilk etapta ABD'de 30 bin kişiye aşı testi yapılması, üretim kapasitesinin de en az 300 milyon doza çıkarılması kararlaştırıldığı belirtildi.

Şu an insanlar üzerinde deneniyor

Aşının etkili olması durumunda ilk dozların sonbaharda hazır olacağı aktarılarak, Oxford Üniversitesinin elinden birden fazla aşı modelinin bulunduğu ve şu an insanlar üzerinde denendiği kaydedildi.

AstraZeneca'nın yanı sıra Oxford Üniversitesi ile iş yapan Pfizer ve Moderna ilaç firmalarının da aşının üretimi ve dağıtımında rol alacağı ifade edilirken, söz konusu firmaların salgın esnasında bulunan aşıların satışından kazanç sağlamayacakları ve aşıyı üretim maliyetine satacakları sözü verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD, uluslararası ilaç firmaları Moderna ve Johnson&Johnson ile toplamda 939 milyon dolarlık anlaşma yaparak üzerinde çalışılan Kovid-19 aşısını hazır olduğunda ilk tedarik eden ülke olmayı hedefliyor.



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