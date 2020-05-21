Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yahudiler Doğu Kudüs'te işgalin 53. yılını kutladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı.

Esat Fırat   | 21.05.2020
Yahudiler Doğu Kudüs'te işgalin 53. yılını kutladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yahudiler Doğu Kudüs'te işgalin 53. yılını kutladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı. Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir çevresinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yüzlerce Yahudi, 1967'de başalayan Doğu Kudüs'teki İsrail işgalinin 53.yılı dolayısıyla araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir çevresinde İsrail bayraklarlarıyla yürüyüş yaptı.

Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili Eski Şehir'in en görkemli kapılarından El Halil (Yafa) Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı şehirde Şam Kapısı dahil Eski Şehir'in bazı kapıları İsrail polisi tarafından kapatıldı ve sadece gösteri için Yahudilerin girişine izin verildi.

Yafa Kapısı'nda toplanan onlarca Yahudi, İsrail bayraklarıyla kutlama yaptı. Bir grup Yahudi ise Eski Şehir'in Yeni Kapısı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yahudiler ayrıca İsrail bayrakları astıkları araçlarıyla Eski Şehir çevresinde tur attıktan sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na ulaştı.

Yahudiler her yıl Kudüs'ün işgali dolayısıyla şehirde kutlamalar yapıyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 53 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirilmesi ismini" veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı
ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek
Fed Başkanı Powell: Kovid-19 nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz
İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı

Benzer haberler

Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı

Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı

Yahudiler Doğu Kudüs'te işgalin 53. yılını kutladı

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak

Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi

Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi