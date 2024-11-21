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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Kongre üyesi Tlaib'den UCM'nin Netanyahu kararına güçlü destek

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, "Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." dedi.

Hakan Çopur  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
ABD Kongre üyesi Tlaib'den UCM'nin Netanyahu kararına güçlü destek

Washington

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından duyduğu memnuniyeti, "Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." sözleriyle dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Tlaib, Netanyahu'nun Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama kararının "gecikmiş bir karar" olduğunu ifade ederek, "Bu karar, İsrail apartheid yönetiminin dokunulmaz şekilde adım attığı günlerin sona erdiğinin sinyalini veriyor." yorumunu yaptı.

ABD'nin son 1 yıldır İsrail'e 18 milyar dolardan fazla askeri destek sağladığını anımsatan Tlaib, Amerikan silahlarının İsrail tarafından savaş suçlarında kullanıldığını artık herkesin bildiğini vurguladı.

"Kendi hükümetimiz bu insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerindeki suç ortaklığımıza acilen son vermelidir." ifadesini kullanan ve Joe Biden yönetimine İsrail'e artık silah göndermemesi çağrısında bulunan Kongre üyesi, "Bugünkü tarihi tutuklama kararı, ölüleri ve yerinden edilmiş insanları geri getiremez ancak savaş suçlularının hesap vermesini sağlama yolunda büyük bir adımdır. Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden UCM'nin kararına destek

Öte yandan, ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklama yaparak UCM'nin kararından büyük memnuniyet duyduklarını ve bu kararın uluslararası arenada uygulanması gerektiğini vurguladı.

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.​​​​​​​

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