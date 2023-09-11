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Dünya

ABD Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Karabağ'da, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını bildirdi.

Şerife Çetin, Rabia İclal Turan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
ABD Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine destek vermeye devam edeceğini ifade eden Miller, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması çağrısını yineledi.

Miller, "Daha önce de söylediğimiz üzere Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz." açıklamasında bulundu.

Karabağ'daki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde "cumhurbaşkanı seçimi” düzenlemişti.

Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

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