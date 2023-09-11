Dolar
26.88
Euro
28.91
Altın
1,922.47
ETH/USDT
1,543.30
BTC/USDT
25,039.00
BIST 100
8,146.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini "yardım dilenmek" şeklinde yorumladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan görüşmesini "yardım dilenmek" olarak değerlendirdi.

Şerife Çetin, Rabia İclal Turan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
ABD, Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini "yardım dilenmek" şeklinde yorumladı

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in G-20 Zirvesi'ne katılmamasının kendisinin oluşturduğu "uluslararası dışlanmış kişi statüsünden" kaynaklandığını savunan Miller, Putin-Kim Jong-un görüşmesini çok yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Miller, "(Putin'in) Kendi ülkesinin uzunluğu kadar bir yol katederek dışlanmış bir devlet yetkilisiyle görüşmesini, kazanacağını iddia ettiği bir savaş için yardım dilenmek olarak nitelendiriyorum." diye konuştu.

Kuzey Kore'den Rusya'ya olası bir silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğinin altını çizen Miller, halihazırda Rusya ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bulunduğunu, gerekli olması halinde ilave yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti. Ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edilmişti.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sel felaketinden etkilenen Libya halkına "geçmiş olsun" mesajı
Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
Adalet Bakanı Tunç: 2013'ten bu yana arabulucuya giden 3 milyon 37 bin 865 dosya anlaşmayla sonuçlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 89. sayısını yayımladı
İletişim Başkanı Altun'dan "12 Eylül" paylaşımı: Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz

Benzer haberler

ABD, Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini "yardım dilenmek" şeklinde yorumladı

ABD, Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini "yardım dilenmek" şeklinde yorumladı

ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil

Kremlin: Kuzey Kore lideri Kim yakında Rusya'yı ziyaret edecek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek
Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,3 azaldı

Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,3 azaldı
Kuzey Kore, Kim Jong-un'un Rusya'yı ziyaret edeceğini doğruladı

Kuzey Kore, Kim Jong-un'un Rusya'yı ziyaret edeceğini doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet