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Dünya, Koronavirüs

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams Kovid-19 salgınını 11 Eylül'e benzetti

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur   | 05.04.2020
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams Kovid-19 salgınını 11 Eylül'e benzetti

Washington DC

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, Fox News kanalında katıldığı programda, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "ürkütücü" açıklamalarda bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salgının kısa süre sonra ABD'de en yüksek seviyesine ulaşacağını vurgulayan Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir

"Tünelin ucunda ışık var"

Adams, kötü günlerin ardından bu zorlu süreci aşacaklarına işaret ederek, "Yine de önümüzdeki 30 gün boyunca herkes üzerine düşeni yaparsa, bu tünelin ucunda ışık ve umut var. Ancak yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, salgına karşı önerdiği bazı ilaçlarla ilgili görüşünün sorulması üzerine Adams, ilaç konusunda herkesin kendi doktoruna danışması gerektiğinin altını çizdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini kaydederek, "En zor kısmı, bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 1340 artarak 8 bin 500'ü geçti.

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