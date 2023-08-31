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Dünya

ABD, Gabon'daki darbeden dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi

ABD, Afrika ülkesi Gabon'daki askeri darbeden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Dilara Karataş  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
ABD, Gabon'daki darbeden dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, "Ordunun yönetime el koymasına ya da yönetimin anayasaya aykırı şekilde el değiştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gabon'daki hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan Miller, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Miller, Gabon'da gerçekleşen askeri darbeden dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

30.08.2023

Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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