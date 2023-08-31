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Dünya

Türkmenler, Irak'ta yapılacak yerel seçimlere tek listeyle katılıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak'ta 18 Aralık'ta yapılması planlanan yerel seçimlere Kerkük'te tek listeyle katılacaklarını açıkladı.

Ali Makram Ghareeb  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Türkmenler, Irak'ta yapılacak yerel seçimlere tek listeyle katılıyor

Kerkük

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde 18 Aralık'ta düzenlenecek İl Meclisi Seçimlerinin Türkmenler için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bu seçime Kerkük'te tek Türkmen listesi olan Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesiyle katılacaklarını belirten Turan, Irak Türkmen Cephesi başta olmak üzere listenin 9 Türkmen partiden oluştuğunu kaydetti.

Listede yer alan tüm partilerden adayın olduğu bilgisini veren Turan, kentteki makul, genç, dinamik, makbul ve deneyimli 30 adayla seçimlere katılacaklarını bildirdi.

Aylardır tüm Türkmen siyasi partilerin seçim hazırlığı yaptığına dikkat çeken Turan, Türkmenlerin özellikle Kerkük'te seçimlere yoğun katılması gerektiğine ve katılmama gibi bir lükslerinin olmadığına vurgu yaptı.

Yaklaşık 20 yıldan beri Türkmenlerin merkezi hükümette hak ettikleri gibi temsil edilmediklerini ve bakanlık alamadıklarını aktaran Turan, bunu ancak Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerdeki yerel idarede yer alarak telafi edeceklerini söyledi.

Daha önce Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Kerkük, Musul, Diyala, Erbil, Salahaddin ve Bağdat'taki yerel idarelerde önemli temsili ağırlıklarının olduğunu belirten Turan, ancak Irak'ta il meclislerinin feshedildiği 2019 tarihinden sonra bu avantajı kaybettiklerini ifade etti.

Saddam yönetiminin devrildiği 2003'ten merkezi hükümetin Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son verdiği 16 Ekim 2017 tarihine kadar Kerkük'ün çok zor şartlar altında kaldığını söyleyen Turan, "Kerkük'ün bir daha o güvensiz, istikrarsız ve kara günlere geri dönmemesi için Türkmenler seçime katılmalı.'' şeklinde konuştu.

Yıllardır Kerkük Valiliği görevine talip olan Türkmenlerin bunu ancak kentin yasama organı olan İl Meclisi'nde ağırlıklarını göstererek gerçekleştirebileceklerini kaydeden Turan, bundan dolayı da tüm Türkmen siyasi partilerin seçimlere şimdiden odaklandığını sözlerine ekledi.

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