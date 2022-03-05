ABD Dışişlerinden Rusya'ya 'seyahat' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmemeleri" uyarısında bulunurken bu ülkedeki vatandaşlarına Rusya'yı acilen terk etme çağrısını yineledi.
Washington
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülkedeki tehlikeyi ve gerginliği yüksek derecede artırdığına işaret edildi.
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Açıklamada, Rusya'ya seyahat etmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarına "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunulurken bu ülkedeki ABD vatandaşlarına da Rusya'dan derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.
ABD yönetimi, 28 Şubat'taki açıklamasında, bu ülkedeki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki görevlilerin de ülkeden ayrılabileceklerini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.