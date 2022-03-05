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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı "Büyük Vefa Buluşması" programında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD Dışişlerinden Rusya'ya 'seyahat' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmemeleri" uyarısında bulunurken bu ülkedeki vatandaşlarına Rusya'yı acilen terk etme çağrısını yineledi.

Hakan Çopur   | 05.03.2022
ABD Dışişlerinden Rusya'ya 'seyahat' uyarısı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülkedeki tehlikeyi ve gerginliği yüksek derecede artırdığına işaret edildi.

Açıklamada, Rusya'ya seyahat etmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarına "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunulurken bu ülkedeki ABD vatandaşlarına da Rusya'dan derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.

ABD yönetimi, 28 Şubat'taki açıklamasında, bu ülkedeki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki görevlilerin de ülkeden ayrılabileceklerini bildirmişti.

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