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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için bulunduğu Londra'da Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Şerife Çetin  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile bir araya geldi

New York

İkili, görüşme öncesinde basına kısa açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı'nın çok önemli bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekerek, Ukrayna'nın sadece ekonomik toparlanması değil ekonomik geleceğinin de sahada belirleneceğini belirtti.

Ukrayna'nın gelecekteki ekonomisini belirleyecek en önemli hususlardan birinin de özel sektörün katkıları olacağına işaret eden Blinken, bunun ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonuna da etki edeceğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal ise ABD'ye ülkesine desteği için minnettar olduklarını dile getirdi.

Ukrayna İyileştirme Konferansı'nın "savunmada sağlanan birliğin iyileştirmede de sağlanacağına" işaret ettiğini kaydeden Şmıgal, ABD'nin desteğinin sürmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

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