Euro
8.43
Dolar
6.95
BIST 100
1,562.49
Altın
1,821.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına yapılan roketli saldırıda, 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatıldığı ortaya çıktı.

Kasım İleri   | 16.02.2021
Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı Fotoğraf: Yunus Keleş / AA

Washington

ABD'li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Erbil'de havalimanına yapılan saldırıda 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri yaralanırken, 1 sözleşmeli personelin de hayatını kaybettiği saldırıda 14 roket kullanıldı.

Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Atılan füzelerden biri, Bahtiyari Mahallesi'ndeki bir alana düştü. ( Yunus Keleş - Anadolu Ajansı )

Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırının ardından görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletmişti.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük." ifadesine yer vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti
ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Benzer haberler

Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

İran, ABD yaptırımlarına karşı Japonya ve AB'nin arabuluculuğunu ümit ediyor

ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı

ABD'de Demokratlar Kongre baskını için '11 Eylül'dekine benzer' bir komisyon kuracak

ABD'de Demokratlar Kongre baskını için '11 Eylül'dekine benzer' bir komisyon kuracak
Milli Savunma Bakanlığı: ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti

Milli Savunma Bakanlığı: ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti
Mısırlı muhalifler, ABD'de Biden yönetimiyle insan hakları konusunun gündeme gelmesini istiyor

Mısırlı muhalifler, ABD'de Biden yönetimiyle insan hakları konusunun gündeme gelmesini istiyor