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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Taliban liderleri ile görüştü

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Afgan heyetinin yanı sıra Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve beraberindeki Taliban heyeti ile görüştü.

Kasım İleri   | 12.09.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Taliban liderleri ile görüştü

Washington

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afgan heyetinin yanı sıra Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve beraberindeki Taliban heyeti ile görüştü.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown, yıllardır süren savaşı sona erdirmek için başlayan müzakereleri "tarihi" olarak niteledi.

Brown, görüşmede Pompeo'nun Taliban liderlerine müzakereleri kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Afgan heyeti ile de görüştü

Sözcü Brown, Bakan Pompeo'nun Doha'da Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmar ve Afgan heyetinin diğer üyeleri ile bir araya geldiğini ifade etti.

Brown, Pompeo'nun, Afgan yönetiminin ülkedeki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.  

Savunma Bakanı Esper'den açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Doha'da başlayan müzakerelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Afgan barış müzakerelerinin başlaması Afgan barış sürecinde tarihi bir andır ve Başkanın (Trump) Güney Asya Stratejisi'ni ileri taşımak için önemli bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

Esper, bu sürecin Afganların öncülük ettiği kalıcı bir çözüm için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

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