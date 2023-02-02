ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesintisi yaşandı
Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Los Angeles
ABD’nin Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda dün saat 14.30 itibarıyla yaşanan yaklaşık bir saatlik elektrik kesintisi, hava yolu hizmetlerini aksattı.
Kesintiden çok sayıda terminal etkilenirken, yolcular havalimanının karanlık anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Havalimanı yönetimi, Twitter hesabından saat 15.45’te yaptığı paylaşımda, elektrik kesintisinin tamamen giderildiğini bildirdi.
Kesintinin nedeni henüz belirlenemezken, uçuş takip sitesi FlightAware, kesintinin yaşandığı saatlerde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 140 uçuşun geciktiğini, 64 uçuşun iptal edildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.