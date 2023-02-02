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Dünya

ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesintisi yaşandı

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Şeyma Uzundere   | 02.02.2023
ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesintisi yaşandı

Los Angeles

ABD’nin Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda dün saat 14.30 itibarıyla yaşanan yaklaşık bir saatlik elektrik kesintisi, hava yolu hizmetlerini aksattı.

Kesintiden çok sayıda terminal etkilenirken, yolcular havalimanının karanlık anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Havalimanı yönetimi, Twitter hesabından saat 15.45’te yaptığı paylaşımda, elektrik kesintisinin tamamen giderildiğini bildirdi.

Kesintinin nedeni henüz belirlenemezken, uçuş takip sitesi FlightAware, kesintinin yaşandığı saatlerde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 140 uçuşun geciktiğini, 64 uçuşun iptal edildiğini kaydetti.

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