Dolar
18.82
Euro
20.70
Altın
1,957.65
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
23,818.00
BIST 100
4,763.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ankara’da ocak ayı dış ticaret rakamları bilgilendirme toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiliz Kralı Charles yer almayacak

Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer almayacağı bildirildi.

Mehmet Alaca   | 02.02.2023
Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiliz Kralı Charles yer almayacak

Ankara

BBC'deki habere göre, Avustralya yeni tasarlayacağı banknotlardan İngiliz hükümdarını kaldırıyor.

Avustralya Merkez Bankasından (RBA) yapılan açıklamada, yeni 5 dolarlık banknotun tasarımının yerli Avustralyalıların kültür ve tarihini temsil edeceği belirtildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'da hayatını kaybetmesinin ardından tahta oturan Kral 3. Charles'ın portresinin söz konusu banknotta olmayacağı bildirilen açıklamada, değişikliğin hükümet ile yapılan istişareler sonucunda yapıldığı kaydedildi.

Yeni banknotun tasarlanıp basılmasının birkaç yıl süreceğine dikkat çekilen açıklamada, bu süre içerisinde mevcut 5 dolarlık banknotun da basılmaya devam edeceği ve kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

BBC'ye konuşan Merkez Bankası yetkilisi, şu anda başka herhangi bir banknotun tasarımını değiştirme planı olmadığını söyledi.

İngiliz hükümdarının portresi, her Avustralya banknot serisinde en az bir tasarımda yer alıyordu. Mevcut 5 dolarlık banknotta Kraliçe 2. Elizabeth'in portresi bulunuyor.

Monarşi tartışmaları alevlendi

Kraliçe Elizabeth'in ölümü, anayasal monarşi olan Avustralya'nın geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Avustralya, eylül ayında Elizabeth'in ölümü ardından tahta oturan Charles'ın portresinin 5 dolarlık banknotlarda Kraliçe'nin yerini otomatik olarak almayacağını bildirmişti.

Her ne kadar sembolik olsa da İngiliz hükümdarı Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık dışındaki diğer 12 İngiliz Milletler Topluluğu üyesinin de devlet başkanı sayılıyor.

Avustralyalılar, 1999'da yapılan referandumda İngiliz hükümdarının ülkenin devlet başkanı olarak kalmasını desteklemişti.

Avustralya geçen yıl ülkenin "genç ve özgür" olduğu ifadesini kaldırmak için milli marşını resmi olarak değiştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yavuz Atar cumhurbaşkanı adaylık tartışmasını yorumladı
Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi
İçişleri Bakanı Soylu: Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı, yeni bir psikolojik harp başlatmadır

Benzer haberler

Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiliz Kralı Charles yer almayacak

Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiliz Kralı Charles yer almayacak

İngiltere'de on binlerce kişi "adil maaş" talebiyle son 10 yılın en büyük grevine gitti

Boris Johnson: Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti

İngiltere'de Sunak, vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakarların Başkanı Zahawi'yi görevden aldı

İngiltere'de Sunak, vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakarların Başkanı Zahawi'yi görevden aldı
İngiltere ve Galler'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ölüyor

İngiltere ve Galler'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ölüyor
İngiltere'de otomobil üretimi geçen yıl son 66 yılın düşük seviyesine geriledi

İngiltere'de otomobil üretimi geçen yıl son 66 yılın düşük seviyesine geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet