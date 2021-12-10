Dolar
13.85
Euro
15.69
Altın
1,783.25
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

Michigan eyaletinde Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı bir ay öncesine göre yüzde 88 arttı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 10.12.2021
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

New York

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, yaz aylarındaki düşüşün ardından geçen ay yükselirken, ülkede hastaneye yatan hastaların yarısının Michigan ve Ohio gibi orta batı eyaletlerinde bulunduğu açıklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, geçen ay günlük vaka ortalaması yaklaşık 120 bin olurken, bu rakamın bir önceki aya göre yüzde 62 yüksek olduğu belirlendi.

Michigan Sağlık ve Hastaneler Birliği, eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların bir ay içinde yüzde 88 arttığını açıkladı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Michigan’daki Sparrow Hastanesinin başkanı Jim Dover, yıl başından beri 289 kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü, hayatını kaybeden hastaların yüzde 75'inin aşısız olduğunu söyledi.

Dover, "Aşı olmasına rağmen hayatını kaybeden az sayıda kişi de son altı ay içinde aşı olmamıştı. Yani hatırlatma dozu aşısı olanlar arasında hiç kimse Kovid-19’dan hayatını kaybetmedi." diye konuştu.

Michigan eyaletinde birçok hastanenin hasta transferlerini kabul etmediğini söyleyen Dover, hastanenin kapasitesinin tamamının kullanıldığını ve gelecek iki haftanın zor geçmesini beklediğini belirtti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi, ülkede hastaneye yatan Kovid-19 hastası sayısında yüzde 40 yükselme görüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, bunun ülkede geçen yılkine göre çok daha bulaşıcı bir varyant olan Delta’nın yaygın olduğu ilk tatil sezonu olduğuna dikkati çekerken, nüfusun yalnızca 64,3’ünün iki doz aşı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2 Aralık’ta duyurduğu kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planı kapsamında, aşılanmayı hızlandırmayı, iki doz aşı olanları hatırlatma dozuna teşvik etmeyi ve evde yapılan Kovid-19 testlerini ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetmişti.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Benzer haberler

ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı

AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı

AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor

Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor
Çin, Afganistan'a 800 bin doz Kovid-19 aşısı yardımı yaptı

Çin, Afganistan'a 800 bin doz Kovid-19 aşısı yardımı yaptı