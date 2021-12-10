UNICEF direktörlüğüne 75 yıldır ABD'li diplomatlar atanıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) başına kurulduğu günden beri Amerikalı diplomatların getirilmesi geleneği bozulmadı.
New York
UNICEF'in 8. Genel Direktörü yine bir ABD'li diplomat oldu.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, UNICEF direktörlüğüne Amerikalı Catherine Russell atandı.
UNICEF direktörlüğüne kurulduğu günden bu yana, yani 75 yıldır ABD'li diplomatlar getiriliyor.
Russell, UNICEF direktörlüğünden ayrılacağını açıklayan ABD'li Henrietta Fore'un yerine gelecek ve örgütün 8. direktörü olacak.
Şu an Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray'da görev yapan Russell, 2013-2017 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.