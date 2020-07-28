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Dünya

ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı

ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bekir Aydoğan   | 28.07.2020
ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı

Ankara

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı.

Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer aldı.



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