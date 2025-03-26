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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan, seçim kurallarını sıkılaştıran başkanlık kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle, federal seçimlerdeki seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesi zorunlu olacak.

Ayşe İrem Tiryaki  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
ABD Başkanı Trump'tan, seçim kurallarını sıkılaştıran başkanlık kararnamesi

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump, ülkede seçimlere ilişkin yeni bir kararnameye imza attı.

Söz konusu kararnamede, "federal seçimlerde" güvenliğin sağlanması için seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Posta yoluyla kullanılan ancak seçim gününde ulaşmayan oyları sayıma dahil eden eyaletlere karşı "aksiyon alınacağı" mesajı da verilen kararnamede, eyaletlerin seçim fonundan yararlanabilmelerinin kararnameye uymalarına bağlı olduğu kaydedildi.

Kararnameyi imzalarken açıklamada bulunan Trump, "Bazıları seçimi açık ara farkla kazandığımız için şikayetçi olmamamız gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak seçimlerimizi düzene koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Posta yoluyla uzaktan oy kullanma yöntemi, Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık itiraza konu oluyor.

ABD'de bazı eyaletlerdeki yasalara göre, seçimden belirli bir süre sonra teslim alınan posta oyları, seçim tarihinden önce gönderilmiş olması halinde sayıma dahil ediliyor.

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