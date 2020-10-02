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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı

Hope Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi.

Dildar Baykan   | 02.10.2020
ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi. 

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Hicks'e yakın kişiler, danışmanın son dönemde Kovid-19 semptomları gösterdiklerini belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı açıklamada, Hicks'in sağlık durumuna ilişkin bilgi vermezken, "Başkan Trump, şahsının ve kendisiyle çalışan herkesin sağlığını ve güvenliğini çok önemsiyor." ifadesini kullandı.

Deere, Beyaz Saray'ın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin rehberliğinde, gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien da Kovid-19'a yakalanmıştı

Beyaz Saray'dan 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile yakın çalışan O'Brien, salgın süresince ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

O'Brien, 4 Ağustos'ta Kovid-19'u atlatarak görevinin başına dönmüştü.

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