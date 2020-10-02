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Dünya

Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, "Ku Klax Klan" ve "Proud Boys" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını açıkladı.

Dildar Baykan   | 02.10.2020
Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Washington

Donald Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına katılarak, gündemi değerlendirdi. 

Salı günü başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında, "Proud Boys" isimli beyazların üstünlüğünü savunan grubu kınamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Trump, kendisinin her zaman beyaz ırkçılığa da tepki gösterdiğini belirtti.

Trump, "Ku Klax Klan'ı kınıyorum, tüm beyaz ırkçıları kınıyorum, Proud Boys'u kınıyorum." ifadelerini kullandı.




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