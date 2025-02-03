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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisinin olmadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin devamına ilişkin garantilerinin olmadığını belirtti.

Hakan Çopur  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisinin olmadığını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.

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