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Dünya

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 izolasyonu bitti

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin negatif geldiği ve izolasyondan çıkacağı bildirildi.

İslam Doğru   | 21.08.2022
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 izolasyonu bitti Fotoğraf: Peter Zay/AA

New York

İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady'nin, 5 günlük karantinadan sonra Kovid-19 testinin iki defa negatif çıkması üzerine izolasyona son vereceği belirtildi.

Jill Biden'ın, tatil için gittiği ve virüse yakalandıktan sonra tedavi için kaldığı Güney Carolina'nın Kiawah Adası'ndan bugün Joe Biden'ın bulunduğu Delaware'deki evine döneceği bilgisi paylaşıldı.

16 Ağustos'ta yapılan rutin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Jill Biden'ın, virüsü hafif semptomlarla geçirdiği ve antiviral ilaç olan Paxlovid tedavisine başladığı bildirilmişti.

Aynı gün başkente dönen Başkan Biden'ın da testlerinin negatif çıkmasına rağmen eşinin durumundan ötürü ihtiyaten 10 gün boyunca iç mekanlarda ve yakın temas çalışma ortamlarında maske kullanacağı belirtilmişti.

Başkan Biden'ın da 22 Temmuz'da Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.

Ancak 30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitife dönmesi üzerine Biden, tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra testleri tekrar negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos'ta izolasyondan çıkmıştı.

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