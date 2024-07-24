Dolar
32.86
Euro
35.63
Altın
2,412.53
ETH/USDT
3,446.00
BTC/USDT
65,983.00
BIST 100
11,064.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oluyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Şerife Çetin  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

New York

Biden, kendini izole ettiği Delaware'den Washington'a döndüğü sırada aracından inip uçağa binerken görüldü.

Araçtan elinde maskesiyle inen Biden, gazetecilerin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorularına el sallayarak ve baş parmağını havaya kaldırarak cevap verdi.

Biden, gazetecilerin, "Sizce Kamala Harris Donald Trump'ı yenebilir mi?" sorularını ise yanıtlamadı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

17 Temmuz'da ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Delaware'de kendini izole eden Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getireceği kaydedilmişti.

Zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanın Biden, 21 Temmuz'da sosyal medya hesabından yayımladığı mektupla seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Fırat ve beraberindekileri etkisiz hale getirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bugün Ayasofya'nın minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 16,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Trump, Biden ve Harris yönetiminin kendisini "doğru düzgün" koruyamadığını söyledi

Uzmanlara göre, Biden'ın adaylıktan çekilmesi Netanyahu'nun esir takası anlaşmasıyla dönme şansını zayıflattı

Biden'ın 25 Temmuz'da Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor

Biden'ın 25 Temmuz'da Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor
Biden'ın, çekilme kararını yayınlamadan 1 dakika önce ekibini bilgilendirdiği belirtildi

Biden'ın, çekilme kararını yayınlamadan 1 dakika önce ekibini bilgilendirdiği belirtildi
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet