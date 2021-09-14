Şili'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi
Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 21 Mart 2020'den bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm görülmedi.
Buenos Aires
Sağlık Bakanlığının günlük yayımladığı Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte kimse yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmedi.
Son 24 saatte 297 yeni vakaya rastlandı, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 644 bin 832, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 601 bin 955 oldu.
Şili'de bugüne kadar 37 bin 253 kişinin salgından hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kovid-19'a karşı erken aşı uygulamaya başlayan Şili'de şu ana kadar 26 milyon dozdan fazla aşı yapıldı ve nüfusun yüzde 87'sinin aşılanması tamamlandı.
Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği “Ourworldindata” internet sitesine göre Şili, nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapılan 9. ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.