Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.