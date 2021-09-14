Dolar
8.44
Euro
9.99
Altın
1,804.35
ETH/USDT
3,370.30
BTC/USDT
46,607.00
BIST 100
1,434.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği düzenleniyor
logo
Gündem

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Kemal Firik   | 14.09.2021
Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Burak Milli - Anadolu Ajansı

Hatay

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19'un risk olmaya devam ettiğini söyledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Sağlık Bakanı Javid ülkesinin Kovid-19'la mücadelede sonbahar ve kış planını açıkladı

Benzer haberler

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da 570 gram doğan Ahsen Buğlem bebek hayata tutundu

Konya'da 570 gram doğan Ahsen Buğlem bebek hayata tutundu